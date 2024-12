Inter-news.it - Inter-Parma, una sensazione su Acerbi. La probabile formazione – Sky

Verso, anticipo della quindicesima giornata di Serie A. Le ultime sue sulladi Inzaghi.IL PUNTO DELL’ANTIVIGILIA – A fare il punto della situazione in casa, in vista della partita contro il, ci ha pensato il collega di Sky Sport 24 Andrea Paventi. Come già riferito, Inzaghi recupera Carlos Augusto. Le ultime in vista di, anche per quanto riguarda l’undici iniziale che si vedrà a San Siro venerdì alle 18.30: «Notizie abbastanza positive:ha proseguito il lavoro di ieri e poi la valutazione la farà Inzaghi, possibile che venga risparmiato. Carlos Augusto è recuperato, torna a disposizione e può essere un’alternativa a Dimarco o nei tre di difesa. Le scelte le farà domani, ma non è da escludere che possa scendere in campo la stessache aveva iniziato la partita contro la Fiorentina, domenica pomeriggio al Franchi».