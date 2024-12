Lettera43.it - Georgia, picchiato e arrestato uno dei leader dell’opposizione

A Tbilisi le manifestazioni contro il governo continuano senza sosta. Migliaia di cittadini in questi ultimi giorni si sono radunati davanti al parlamento, per chiedere il rilancio del percorso d’integrazione europea, sospeso fino al 2028 dal partito al potere, Sognono, il vincitore, tra accuse di brogli, intimidazioni e voti falsi denunciati, delle ultime elezioni. Gli scontri si sono intensificati nella serata di martedì 3 dicembre, con almeno 30 feriti e 300 arresti, tra cui il giornalista Giorgi Chagelashvili e ildel partito di opposizione Ahali, Nika Gvaramia,prima di essere condotto via dalla polizia privo di sensi. A riportarlo l’agenzia di stampana Interpress.Police physically assaulted and arrested Coalition for ChangeNika Gvaramia pic.