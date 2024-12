Ilfattoquotidiano.it - Gaza, media: “Anche oggi diversi civili uccisi”. Guterres: “Aiuti scandalosamente bloccati”. Israele rilascia un colono estremista di destra

“Siamo in una fase di cessate il fuoco, non è la fine della guerra”, ha detto ieri sera il ministro della Difesa israeliano Israel Katz parlando del conflitto in Libano. Ma se per il momento la tregua con Hezbollah regge, le operazioni militari di Tel Aviv contro Hamas non si sono mai fermate. Secondo l’agenzia di stampa palestinese Wafa, nelle ultime oresono rimastie feriti nei bombardamenti israeliani su diverse aree della Striscia di. Fonti mediche hanno riferito che tre palestinesi sono statie altri sono rimasti feriti durante le intense incursioni delle forze di occupazione a Deir al-Balah e in una scuola che ospita gli sfollati nel campo di al-Bureij, nella parte centrale dell’enclave. Gli incendi avrebbero causato gravi danni a circa 15 tende, i caccia hanno preso di mirale zone settentrionali di