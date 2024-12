Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Bagni: «Inter completa in attacco. Scandinavia riserva di talenti!»

Salvatore, ex calciatore e ora dirigente sportivo, ha concesso un’vista-News. Un pensiero per quanto accaduto a Edoardo Bove, un giudizio sulla stagione dell’e delle rivali in Serie A, le ambizioni dei nerazzurri in Champions League e il mercato tra i temi trattati., quello che è accaduto a Edoardo Bove in Fiorentina-ha spaventato tutti. Secondo lei, si potrebbe fare qualcosa in più per il primo soccorso dei calciatori in campo, oppure il protocollo è adeguato?Oggi ci sono tutti gli strumenti per gestire al meglio queste situazioni. I calciatori sono impreparati per il primo soccorso, ma per fortuna si hanno tutti i mezzi per affrontare nel modo più adeguato questi eventi. Ora il soccorso è immediato, il protocollo è ideale per poter essere pronti a ogni evenienza.