Bubinoblog - CANALE 5 NEL CAOS! CANCELLATO IL VOLO, TORNA IL RADDOPPIO DEL GRANDE FRATELLO

5 nel! Il sabato sera non trova pace. La scelta era caduta sullo show in replica “Tutti per uno” de Il. Risultato? Travolto da Ballando con le Stelle.La prima semifinale dello show di Milly Carlucci ha ottenuto oltre 3,7 milioni di telespettatori (29%) a fronte di 1,8 milioni (13%) del concerto del. Flop e c’è il rischio di inflazionarli.A Natale andrà in onda infatti, sempre su5, un nuovo concerto del, noto in quanto è stato registrato in estate ma consigliando al pubblico di indossare abiti più consoni all’inverno.Sabato 7 dicembre Rai1 non avrà però Ballando, in pausa per la Prima della Scala, a cui seguirà alle 22 il film Cyrano.5 quindi si riaccende e posiziona ildel.Pare sia un doppio appuntamento speciale visto che il precedente scontro con la Carlucci è finito male.