Calcio Eccellenza e Promozione. Fcr, in palio la semifinale di coppa

Fcr Forlì in campo oggi (ore 14.30) a Novafeltria per i quarti di finale dellaItalia di(memorial ‘Dorindo Sanguanini’). I biancorossi di Simone Muccioli chiedono alla Vis il pass per la. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, niente supplementari: si procederà direttamente coi calci di rigore. Momento delicato per l’Fcr, alla ricerca di una gioia inper alleviare i dolori del campionato, nel quale i biancorossi sono reduci da 4 ko di fila che hanno assottigliato a soli 3 punti il cuscinetto di vantaggio sulla zona playout. Sulla panchina dei riminesi non ci sarà mister Fabrizio Costantini che, stante il terzultimo posto dei gialloblù, in settimana è stato sollevato dall’incarico; al suo posto siederà (ad interim?) Pasquale Vittorio, allenatore in seconda nonchè tecnico della Juniores.