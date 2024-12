Biccy.it - Zeudi Di Palma: le parole dette ad Alfonso D’Apice non credendo di essere in onda

Diè una delle nuove concorrenti del Grande Fratello.La reginetta di bellezza (ha vinto Miss Italia nel 2021) quando è entrata in Casa è stata presentata come una ragazza che “ha avuto un flirt con un gieffino attualmente in gioco” svelando in un secondo momento che si trattava di. I due, come hanno successivamente raccontato, si sono conosciuti a un ristorante a Napoli a fine Temptation Island.“Ci siamo conosciuti al ristorante di un amico in comune a Mergellina. Casualmente eravamo seduti a tavoli vicini” – ha raccontato lui – “Abbiamo parlato e poi siamo diventati amici. Il bacio? Ce lo siamo dati di venerdì, eravamo in discoteca. Dopo non ci siamo più frequentati però, ci siamo sentiti, poi a me alcune cose non tornavano..“; una storia confermata anche daDi: “Lui aveva da poco finito un programma televisivo e non mi sembrava il caso, mi sentivo a disagio“.