Vega-C pronto al decollo. Così l’Europa, con l’Italia, riconquista lo Spazio

-C torna in azione dopo lo stop del dicembre 2022, con il lancio che metterà in orbita un carico prezioso: il satellite Sentinel-1C. La missione mira a riportare la piena operatività alla costellazione Sentinel-1 del programma Copernicus. Dotato di un radar ad apertura sintetica (Sar) in banda C, Sentinel-1C è in grado di catturare immagini ad alta risoluzione della superficie terrestre in qualsiasi condizione meteorologica e di illuminazione. Il satellite lavorerà in tandem con Sentinel-1A per monitorare i cambiamenti ambientali, gestire emergenze e supportare ricerche scientifiche avanzate.Le sue applicazioni spaziano dalla sorveglianza marittima al monitoraggio delle risorse naturali, fino alla gestione delle catastrofi naturali. Il contributo italiano alla missione è fondamentale: Thales Alenia Space ha progettato il satellite, mentre Leonardo ha fornito sensori critici e unità di potenza, dimostrando il ruolo di primo piano delnell’economia spaziale globale.