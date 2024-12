Un milione di occupati fantasma così i numeri alimentano la propaganda Nel post di Meloni 24092 diventa 2492 per celebrare un altro successo

Lanotiziagiornale.it - Un milione di occupati fantasma, così i numeri alimentano la propaganda. Nel post di Meloni 24,092 diventa 24,92 per celebrare un altro successo

Giorgiasi prende un’altra licenza poetica con i. Questa volta il tema è l’occupazione ed è bastata una semplice grafica sui social per trasformare i dati ufficiali dell’Istat in un piccolo capolavoro di distorsione. Il, datato 2 dicembre, attribuisce al governo il merito di un record occupazionale con “24,92 milioni di”, “47 mila in più” rispetto al mese precedente. Peccato che iveri parlino di 24,092 milioni, quasi unin meno rispetto alla narrazione trionfalistica. La differenza non è un dettaglio tecnico: è il cuore del problema.Il numero gonfiato dae i fatti veriSecondo l’analisi pubblicata da Pagella Politica, i dati Istat sull’occupazione di ottobre sono chiari e pubblici: si tratta di 24 milioni e 92 mila persone occupate non 24 milioni e 920 mila.