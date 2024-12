Ilfattoquotidiano.it - Tyson-Paul alla Romagnola: sul ring la sfida tra l’ex campione Loris Stecca e l’imprenditore Denny Montesi: “La nostra non sarà una farsa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Lo sburone romagnolo, come diceva il comico Paolo Cevoli, si riconosce subito: è quello che “pur non capendole,fine te le spiega pure”. E questo di qualunque cosa si tratti. Ma spesso, proprio grazie all’immaginazione esua vision imprenditoriale, è anche capace di ricrearne una versione propria. Meglio dell’originale. Forse meno spettacolare, in senso americano, anche meno seriosa e formale, di sicuro più genuina. Così anche Rimini, sulla scia mediatica dello scontro traa Jake, avrà la sua-show sul, oggi 64 anni, exdel mondo dei pesi supergallo, a vestire i panni di Iron Mike. A lanciargli il guanto diperò è stato, 48 anni, imprenditore, ex compagno della showgirl Anna Falchi (insieme hanno una figlia). Il ricavato dell’incontro, e già qui le prime differenze con lo show americano, andrà interamente in beneficienza.