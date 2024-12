Movieplayer.it - Sweetpea: la serie con Ella Purnell viene rinnovata per una seconda stagione

Leggi su Movieplayer.it

, che vede come protagonista, è stataper unada Sky e Starz. Buone notizie per i fan di. Ideata e sceneggiata da Kirstie Swain, autrice di Pure, laè stataper unada Sky e Starz. Le due emittenti hanno dichiarato oggi in un comunicato che la prossimavedrà "il ritorno di Rhiannon Lewis con una vendetta, mentre il suo segreto omicida continua a crescere e lei diventa più contorta che mai".di Fallout ricorda la collaborazione con Tim Burton: "È come uno scienziato pazzo" Di cosa parla lasegue Rhiannon Lewis (), una ragazza che passa molto inosservata: la gente le .