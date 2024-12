Lanazione.it - Prato, con Coni Art l'arte riveste le serrande chiuse di cinque vie del centro storico

, 3 dicembre 2024 - L'e i colori rivestono ledi sette fondi sfitti in diverse vie della città: dal 7 al 20 dicembre sette artisti, in accordo con i proprietari, dipingeranno le saracinesche di negozi e fondi in via del Serraglio, via Magnolfi, via Santa Margherita, via dell'Accademia e via dell'Angiolo per la seconda edizione di "Art,come segno di rinascita", minifestival ideato dall'artista Lauraballa, in collaborazione con il Comune die le associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio. La prima edizione diArt, che prende il nome daicolorati dei filati tipici della produzione tessile pratese, è stata realizzata in via Mazzini. E proprio in via Mazzini e alle suecolorate l'iniziativa è stata presentata stamani dall'artista Lauraballa, dagli assessori Benedetta Squittieri alle Attività Produttive e Diego Blasi al, da Matteo Marianeschi di ConfCommercio e Ludovica Rosati di Confesercenti.