Terzotemponapoli.com - Napoli, il ‘metodo’ Conte sta funzionando

Antonioe il: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Antoniomanda messaggi chiari: 1 – Fidatevi di lui, sa bene cosa fare; 2 – Visto che servono rinforzi per l’Europa che verrà, meglio iniziare a prendere qualcuno adesso, a gennaio; 3 – Seguitelo e non ve ne pentirete. In casaAntonioha già l’ultima parola per tutto. Decide la logistica dei viaggi, si informa su cure mediche e riabilitazioni, stabilisce tempi e modi dei rapporti con l’esterno, pretende di conoscere il calendario degli eventi dei giocatori, discute col cuoco il menu, gestisce gli interventi del centro tecnico (di cui è entusiasta). De Laurentiis ènto così”.Presidente e allenatore delDi seguito altre righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino.