Mixando pezzi dall’allure maschile e accessori cult del passato si crea uno strepitoso everyday outfit invernale

A volte si può anche rinunciare allo shopping e riuscire benissimo are nuovicon quello che si ha già nell’armadio. Soprattutto in un mese come dicembre in cui le spese per i regali di Natale sono tante. Il segreto sta nello sperimentare mix inediti a cui non si era ancora pensato. Uno di questi è indossare insieme capi maschili evintage. Nel primo caso possono esseresolamente d’ispirazionema anche rubati al guardaroba del fidanzato, del marito o del papà.Nel secondo caso si parla di borse e scarpedelche sono tornate di moda o che non se ne sono davvero mai andate. Esattamente quello che succede nel look di oggi.Capi maschili evintage si mixano in questopratico, comodo e chic (foto Spotlight Launchmetrics)Capi maschili evintage in un unicoL’del giorno arriva dallo street style delle ultime sfilate di Parigi.