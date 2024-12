Milano incendio in casa, muore 60enne

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.53 Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita gravemente a causa dell'divampato in un appartamento. Il fatto è avvenuto a Bresso () in un edificio di 6 piani. La vittima aveva 60 anni e viveva assieme a due fratelli, uno dei quali è stato trasportato in ospedale, mentre l'altro è riuscito a mettersi in salvo. Le cause dell'non sono ancora state accertate, ma secondo una prima ricostruzione le fiamme sono partite dalla cucina. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.