Ilrestodelcarlino.it - Maxi truffa in tutta Italia. Una base era nel Piceno, gli investimenti erano finti

Ci sono anche quattro soggetti gravitanti fra Ascoli e San Benedetto fra le 14 persone per le quali è in corso il processo davanti al Tribunale di Roma a seguito di accertamenti fatti dalla Guardia di Finanza di Ascoli su 9 società, 4ne con sedi a Roma, Catania, Ascoli e San Benedetto e 5 estere operanti fra Stati Uniti, Repubblica Dominicana, Nuova Zelanda e Austria. Dell’inchiesta si è inizialmente occupata la Procura di Ascoli, ma il fascicolo è passato per competenza a Roma. Tra gli imputati, una donna di 46 anni e tre uomini di 71, 44 e 48 anni, difesi dall’avvocato Mario Ciafrè e dal collega Massimiliano Vitale. Le indagini hanno fatto emergere unain danno di un centinaio di risparmiatori, concretizzata attraverso la raccolta abusiva di denaro che tra il 2015 al 2019 è stata eseguita in assenza di iscrizioni, abilitazioni o autorizzazioni delle autorità del settore e che è stata quantificata in circa 26,5 milioni di euro, di cui solamente poco più del 50% rimborsati attraverso la simulazione di una parte dei rendimenti di spettanza.