Lulù Selassiè: stalking aggravato su Manuel Bortuzzo

, ex concorrente del Grande Fratello Vip 6, è finita al centro di una bufera giudiziaria. Accusata diai danni dell’ex fidanzato, la giovane influencer dovrà comparire in tribunale il prossimo 28 gennaio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la denuncia didescrive un’escalation di comportamenti ossessivi che avrebbero costretto l’atleta paralimpico a modificare le proprie abitudini di vita. I dettagli della vicenda, compresi episodi avvenuti in ospedale e all’estero, dipingono un quadro allarmante.La denuncia die le accuse diha denunciatoaccusandola di averlo tormentato con messaggi, pedinamenti e appostamenti. Tra le accuse riportate emergono anche dichiarazioni inquietanti, come: “Se non stai con me ti ammazzo e mi ammazzo”.