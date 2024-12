Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano in posizione migliore dopo una prima ora ricca di colpi di scena

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:11:02 12. Axf3, ricattura di Alfiere.11:01 Situazione degli orologi: un’ora, 14 minuti e 10 secondi a disdidella quarantesima, un’ora e 43 minuti per.11:00 E proprio allo scoccare dellaora di gioco c’è 11. h3 Axf3, oradeve scegliere se riprendere di Alfiere (più probabile), Cavallo o Donna.10:57 Adesso persi presenta anche la prospettiva di scegliere se cambiare o meno in e6, tra le altre cose. Tendenzialmente sarebbe meglio di no, per lui.10:53 10. e6 è stata giocata da, adesso persi apre la strada per la ricattura in c4 (cancellando il sacrificio temporaneo) o per la naturale h3.10:50però va a giocare la, 10. d5, e a questo punto il Bianco nonostante il pedone di svantaggio ha un compenso posizionale molto buono già alla decima mossa.