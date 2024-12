Quotidiano.net - La sfida del futurismo. La mostra più attesa. Un’avanguardia che è ancora attuale

Bertuccioli L’aveva fortemente voluta l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. L’ha invece inaugurata il suo successore, Alessandro Giuli, ieri, nell’ottantesimo anniversario della morte di Filippo Tommaso Marinetti, autore nel 1909 del Manifesto del. Una, Il Tempo del(tutte maiuscole della comunicazione ufficiale), alla Galleria nazionale d’arte moderna, che sembrava dovesse essere lasimbolo della destra al governo, pensata per valorizzare un movimento che esaltava la guerra (e Boccioni morì nella prima guerra mondiale, arruolatosi come volontario) e per un periodo è stato vicino al fascismo, ma è comunque stato il più importante e influente movimento d’avanguardia italiano. Un cammino accidentato, quello di questa. "C’è stata qualche iniziale sofferenza ma si è arrivati a realizzare unadi caratura internazionale.