Il ritorno della starna italica | Ora ci sono quasi 3 500 coppie

COMACCHIO Dopo oltre 50 anni di assenza, tanto da essere considerata formalmente estinta in natura, laè tornata ad abitare le campagne ferraresizona di protezione speciale Valle del Mezzano. Questo, grazie al progetto Life Perdix, cofinanziato dalla Commissione Europea, che dopo sei anni di intenso lavoro si è concluso con un convegno finale che si è tenuto il 28 e 29 novembre all’Idrovora di Marozzo che, oggi, ospita l’EcomuseoBonifica. Il progetto ha visto una collaborazione tra diversi partner nazionali e internazionali: Ispra (capofila), i carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, Legambiente, il Parco Delta del Po, la Federazione italianacaccia, la Fédération Nationale des Chasseurs, nonché l’Ente nazionale per la cinofilia italiana come co-finanziatore e il Consorzio di BonificaPianura di Ferrara.