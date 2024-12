Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e non solo: parlano Schwoch e Stendardo

Leggi su Terzotemponapoli.com

L’ex attaccante (anche) delStefanè intervenuto a ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue parole. “Buongiorno è il difensore più forte in assoluto del campionato italiano. Quando sai che hai lui puoi tranquillamente abbassarti. Lukaku è in crescita, perde ancora tanti palloni, però Milinkovic Savic su di lui ha fatto una parata straordinaria”. La fase difensiva del. Mentre si aspetta il vero Lukaku“Se ilvuole vincere questo scudetto avrà bisogno del miglior Romelu. Alla fine chi subisce meno gol vince il campionato. Gli azzurri hanno una fase difensiva pazzesca.è un grandissimo allenatore ed è un uomo che sa comporre uno spogliatoio ed un gruppo. Nessuno sgarra e tuttidi noi e non di un io”.AncheAnche Guglielmo, allenatore del Valmontone ed ex difensore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss