Ilgiorno.it - Il barbarico Yawp dello Ied: "Rivoluzione educativa che passa dalla creatività. Come Francesco Morelli"

Leggi su Ilgiorno.it

Si dice yòp, si scrive “Festival”. Debutta domani al Base di Milano (via Bergognone 34) con un urlo ancestrale,. Per chi l’ha orchestrato, Riccardo Balbo, una domanda difficile. Ce lo traduce in parole povere? "Impossibile. Abbiamo tratto il liberatorioda una poesia di Walt Whitman, “Song of Myself”, che il film “L’attimo fuggente” ha portatopreistoria al presente. E lanciamo “Festival - in piedi sui banchi di scuola” ispirandoci alla scena “controcorrente” in cui i ragazzi lo fanno, e gridano. Per far risuonare l’urgenza di una. Sulle orme di". Uno schivo personaggio, nato e morto lo stesso giorno, 22 novembre (1941-2017), quasi per un gioco cabalistico. "E assolutamente sconosciuto al grande pubblico. Non ha rilasciato interviste, né lasciato memorie o autobiografie".