Guardate cosa ha fatto Mariotto via da Ballando con le stelle la scoperta su Milly Carlucci cambia tutto

La sua improvvisa scomparsa durante la diretta dicon leha suscitato un’ondata di curiosità e speculazioni. Guillermoha lasciato inaspettatamente la giuria del programma, senza alcuna spiegazione, lasciando sia il pubblico in studio che quello a casa nel totale sconcerto. Solo successivamente, il celebre stilista ha chiarito la sua posizione, rivelando di essere dovuto partire con urgenza per occuparsi di un’emergenza legata alla maison Gattinoni, che dirige. In un’intervista rilasciata all’Adnkronos,ha spiegato che la sua assenza non è stata una “fuga” dacon le, ma una necessità dettata da una situazione di pericolo per il lavoro che stava seguendo da mesi. “Ho dovuto intervenire per salvare una situazione critica legata a una delle nostre commesse, che coinvolge un matrimonio in Arabia Saudita”, ha precisato.