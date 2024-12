Giornata internazionale per persone con disabilità | Una società civile non lascia indietro nessuno

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 3 dicembre 2024- “Nessunapuò dirsise non è in grado di includere tutti, senzare. Questa è la grande sfida che cerchiamo di vincere ogni giorno, occupandoci dei tantissimi concittadini in condizioni di fragilità“. Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.“Laper leconci ricorda quanto ancora ci sia da fare- continua Rocca- per costruire una comunità sempre più solidale e giusta. Lo sforzo che bisogna compiere, tutti insieme, è diffondere una cultura, specialmente tra i giovani, che riconosca nella diversità non un limite ma un esempio di forza e bellezza”ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.