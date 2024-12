Tpi.it - “Eravamo io, Lapo e Carlo”: la moglie di Calenda racconta la convivenza con Elkann e ripercorre i mesi difficili della malattia

Leggi su Tpi.it

Circa venticinque anni fa il leader di Azionee la sua attualeViolante Guidotti Bentivoglio hanno vissuto per qualche mese insieme ain un appartamento a Modena. Lo hannoto sisia Bentivoglio in due interviste rilasciate negli ultimi giorni.All’epocaednon avevano nemmeno trent’anni e lavoravano entrambi alla Ferrari. Bentivoglio, che era fidanzata congià da una decina d’anni, arrivò a vivere con loro in un secondo momento.“Arrivai nella casa dove vivevano, a Modena, in inverno. Fuori nevicava”, ricorda la donna, intervistata da Hoara Borselli per Il Giornale. “Ricordo che trovaia girare per casa in pareo. Dissi: ma che fai? E lui: in questa casa fa un caldo allucinante. Sa che era successo? Che loro non avevano capito che per il riscaldamento c’era un termostato.