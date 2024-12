Ilrestodelcarlino.it - De Witt lancia la Primavera di Ledesma

ascoli 1 benevento 0 ASCOLI: Sciammarella, Caucci, Ciccanti (dal 38’ s.t. Di Salvatore), Dodde, Zagari, Di Teodoro, Gaspari (dal 1’ s.t. Brown Samper), Lo Scalzo (dal 17’ s.t. Parisi), Colaiacomo (dal 17’ s.t. Cracchiolo), De(dal 41’ s.t. Flaminio), Gorica. Panchina: Zagaglia, Di Giacomo, D’Amore, Pettinari, Valori, Finotti, Cerbone. Allenatore:BENEVENTO: Giangregorio, Sasso, Masi, Avolio, Guerra, Nonga (dal 39’ s.t. Squillante), Rucci (dal 15’ s.t. Fastiggi), Donatiello, Sessa (dal 26’ s.t. Milucci), Francescotti, Balzano (dal 26’ s.t. Borrelli). Panchina: Verdicchio, D’Alessio, Eletto, Mirashi, Puca, Festino. Allenatore: Iezzo Arbitro: Di Reda di Molfetta Marcatori: al 46’ p.t. DeNote – Espulso Avolio al 39’ s.t. per il Benevento. Ammoniti Gaspari, Lo Scalzo, Zagari, Ciccanti, Dodde per l’Ascoli, Sasso, Avolio per il Benevento.