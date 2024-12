Thesocialpost.it - Cristina Pugliese trovata impiccata nella doccia, il compagno indagato per omicidio: era una mamma di 27 anni

Leggi su Thesocialpost.it

, una giovane donna di 27e madre di una bambina di cinque, è statasenza vitadella sua casa a Caldiero, in provincia di Verona. A dare l’allarme è stato il suo, Marco Cristofori, 40, che ha contattato i carabinieri dichiarando: “La mia compagna si è”. Tuttavia, la procura di Verona non esclude altre ipotesi, tanto che Cristofori è stato formalmente iscritto nel registro degli indagati pervolontario.Le indaginiCristofori ha raccontato agli investigatori di essere rientrato a casa dopo alcune ore di assenza, durante le quali la coppia avrebbe avuto una lite. Al suo ritorno, secondo quanto riferito, avrebbe trovatopriva di vita, con il tubo flessibile dellaattorno al collo. Tuttavia, alcuni dettagli del racconto non convincono del tutto gli inquirenti.