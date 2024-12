Crisi dell’auto il ruolo dell’elettrico e le colpe dell’euro La previsione dell’economista Acemoglu | Ci saranno altre scosse

Leggi su Open.online

È chiaro ormai da diversi anni che il futuro della mobilità sarà elettrico, ma i produttori europei hanno iniziato a investire in ritardo. Daron, premio Nobel per l’Economia nel 2024, spiega così lache stando l’automotive europeo. «Penso che i grandi produttori siano rimasti spiazzati e in qualche modo delusi dal fatto che la loro competenza nei motori a combustione interna non sia tradotta in un vantaggio competitivo nei veicoli elettrici», sostiene l’economista turco naturalizzato statunitense in un’intervista a La Stampa.Gli investimenti arrivati in ritardoNegli ultimi mesi, tutte le principali case automobilistiche del Vecchio Continente hanno dovuto fare i conti con un rallentamento delle vendite, che si è tradotto in molti casi in chiusure delle fabbriche e tagli del personale.