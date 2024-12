Liberoquotidiano.it - Correnti Pd, Bonelli, Conte e Azione: pioggia di fuoco amico contro Schlein, cosa sta succedendo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Il forfait di Giuseppee Carlo Calenda ha tolto d'impaccio Elly. Perché anche volendo, ieri sarebbe stato impossibile, per i leader del presunto “campo largo” del centrosinistra, mettersi tutti in posa per l'ennesima “photo-opportunity”. In ogni caso a Chianciano Terme, all'assemblea nazionale di Europa Verde, il format della kermesse non prevedeva un momento di unità con i segretari sul palco. Scelta col senno di poi previdente, al netto delle assenze dell'ultima ora, viste le punzecchiature e le prese di distanza tra le formazioni del centrosinistra. Consempre più in imbarazzo visto che il solco aperto nella coalizione dopo lo strappo sulla nuova Commissione Ue di Ursula von der Leyen il Pd ha votato a favore, gli altri no - si è allargato e a Chianciano - appuntamento non a caso intitolato “Terra di pace” a rimarcare la distanza della sinistra radicale su Ucraina e Medio Oriente, sono volati gli stracci.