Corea del Suddichiarata Legge Marziale

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

16.00 Il presidente delladel Sud Yoon Suk Yeol ha dichiarato lad'emergenza,necessaria per proteggere il Paese dalle "forze comuniste". La misura serve "per salvaguardare" il Paese "dalle minacce delle forze comuniste delladel Nord e per eliminare gli elementi anti-Stato",ha detto. Contrari maggioranza e opposizione.Per il partito People Power Party al potere è una mossa "sbagliata" e va bloccata, per l'opposizione è "incostituzionale". Scontri fuori il Parlamento.L'esercito mette al bando attività del Parlamento.