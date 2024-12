Thesocialpost.it - “Conte è il Mago di Oz, M5S è morto”. Grillo, il video a bordo di un carro funebre

Leggi su Thesocialpost.it

“Sono ottimista per le votazioni del 5 dicembre. Vi parlo come garante e custode dei grandi valori del Movimento 5 Stelle. Valori scomparsi in questi tre anni. Io come garante non intervenivo in nulla, tutti i progetti che inviavo aldi Oz (ndr) non arrivavano mai a nulla perché non si faceva trovare. Gli ho mandato una cinquantina di progetti, ma non si è fatto più trovare: la sua dinamica è stata quella di non farsi più trovare da me”. Queste le parole Beppe, alla guida di un, in un messaggiosulla sua pagina Facebook.ha poi aggiunto : “Questa votazione è stata fatta per mandare via me, i due mandati e la situazione del presidente. Sono state fatte 20 domande per coprire quelle tre. Io vi pongo un dubbio, so di aver già perso, ma sono ottimista”.