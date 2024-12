Calciomercato.it - Castro mattatore: messaggio chiaro per Juventus e Milan

L’attaccante del Bologna protagonista assoluto in coppa Italia contro il Monza: la sua prestazione ha come destinatarie le due bigUn gol lo ha fatto (l’ultimo), tre ne ha fatti fare. Santiagoè il protagonista assoluto di Bologna-Monza, l’uomo in più della squadra di Italiano nell’ottavo di finale di coppa Italia che ha visto i rossoblù trionfare per 4-0 contro la formazione di Alessandro Nesta.per(LaPresse) – Calciomercato.itUna serata da incorniciare per il 20enne attaccante argentino, sempre più uomo copertina di una squadra che non sta risentendo affatto del peso della Champions. Il cammino europeo finora non è stato molto soddisfacente (appena un punto conquistato), ma in campionato il Bologna viaggia con gli stessi punti dello scorso anno dopo tredici partite disputate.