Calcio a 5: Cus Pisa in prima posizione a tre giornate dalla chiusura del girone

, 3 dicembre 2024 - Unain classifica da mantenere, puntando alla vetta. Mancano trealladeldi andata per la serie C1 dela 5, e il Cussi gode un meritato primo posto, conquistato grazie a 8 vittorie, 1 pareggio e una sola sconfitta. Venerdì 6 dicembre la squadra allenata da Francesco Agosti affronterà il Deportivo Chiesanuova di Scandicci. A seguire si incontrerà in casa con il Vigor Fucecchio e l’ultima partita sarà ad Asciano (SI) contro IBS Le Crete, con cui da qualche giornata i gialloblu si contendevano la cima della classifica. «Abbiamo lavorato tutta l’estate per dare corpo a un progetto serio, concretizzato con l’arrivo di Agosti, allenatore di esperienza nazionale, che ha sposato la causa del Cuse ha portato con sé una serie di collaboratori dalle qualità indiscutibili», spiega il team manager Tommaso Inghirami.