Lettera43.it - Autostrade per l’Italia, Amplia Infrastructures raggiunge quota 2 mila dipendenti

Con l’ingresso di circa 1.000 nuove risorse, in larga parte giovani,, società del Gruppoper, tocca il traguardo dei 2, affermandosi sempre più sul mercato italiano come operatore integrato di soluzioni e competenze nel settore delle costruzioni.Sostenibilità ed economia circolare al centro dell’operato diNegli ultimi tre anni il Gruppoha completato opere previste nell’ambito del suo Piano di ammodernamento e potenziamento della rete, come la galleria Santa Lucia tra Barberino e Calenzano, la IV corsia dinamica della A4no-Brescia e la V corsia della A8no-Laghi, primo tratto autostradale in Italia a cinque corsie. Attualmente, sono in corso interventi come la riqualificazione del tracciato tra Calenzano e Barberino e lo scavo della galleria San Donato, propedeutico al completamento della terza corsia tra Firenze Sud e Incisa in A1.