Volkswagen minaccia migliaia di tagli. Operai in sciopero ad oltranza in Germania

Esplode il conflitto trae il potente sindacato dei metalmeccanici tedeschi, Ig Metall. Tutti i dipendenti del principale produttore automobilistico europeo sono stati chiamati a sospendere il lavoro ada partire da oggi per opporsi alledidi posti previsti dal gruppo. Un primo passo di un movimento che potrebbe assumere proporzioni senza precedenti se i vertici dell’azienda e i rappresentanti del personale non riuscissero a raggiungere un accordo sulle misure di riduzione dei costi per ristrutturare il gruppo in crisi. Almeno così ha lasciato intendere Ig Metall, che hato la lotta "più dura cheabbia mai visto". Il tutto nel bel mezzo della campagna per le elezioni anticipate in. "Gli scioperi di avvertimento inizieranno lunedì (oggi, ndr) in tutte le fabbriche", dichiara il sindacato.