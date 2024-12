Thesocialpost.it - Vince l’estrema destra antieuropea? È colpa degli europeisti

L’affermazione del consenso versoin Europa non è un fulmine a ciel sereno, né il prodotto di un’improvvisa deriva populista. È piuttosto il sintomo evidente di un fallimento profondo della politica liberal-democratica, che negli ultimi decenni ha smarrito la propria capacità di essere decisionale, concreta, comprensibile. Quando una politica si rifugia nell’ineluttabile, negando la propria essenza di spazio per le scelte, cessa di essere politica e diventa gestione amministrativa di un destino che sembra già scritto.La crisi della politica liberaleLa democrazia liberale si fonda sulla libertà e sulla razionalità, ma nella prassi ha spesso ridotto il dibattito pubblico a una giustificazione sterile di processi economici e globali considerati inevitabili. Il cittadino si trova così di fronte a una narrazione che non prevede alternative: la globalizzazione non si può fermare, le diseguaglianze sono il prezzo del progresso, l’austerità è necessaria per evitare il disastro, e i fenomeni migratori non possono essere gestiti se non come emergenze.