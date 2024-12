Tapiro d’oro a Casaleggio | Spiacevole che il M5S parli solo di mandati e poltrone

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –oggi da Striscia la notizia a Davide, figlio del cofondatore del Movimento 5 Stelle Gianroberto, per la delusione dovuta alle recenti tensioni politiche all’interno del partito. “Penso che anche mio padre sarebbe attapirato – ha dettojunior intercettato a Ivrea dall’inviato del tg satirico Valerio Staffelli – . Èche oggi non si stia parlando del futuro di una formazione politica o dei programmi, ma si discutadi”. E quando Staffelli gli chiede un parere sulla rivalità tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo,risponde: “Non ricordo un momento in cui sono andati d’accordo”. Commentando poi l’eventuale obiettivo di Conte di prendere le redini del Partito Democratico,aggiunge: “Conte è un ottimo leader per il Pd.