Supplenze | il posto al 30 giugno lasciato libero dal vincitore di concorso viene assegnato da GPS ma ci saranno anche cattedre al 31 agosto

Immissioni in ruolo e2024/25: ancora tante nomine entro il 31 dicembre 2024. DaPNRR si potrà nominare per le graduatorie pubblicate entro il 10 dicembre, e contestualmente rideterminare il contingente per assumeredai concorsi ordinari DD n. 498 e 499. Sempre possibili inoltre le surroghe sui posti dei rinunciatari. Insomma, partita ancora aperta per raggiungere l'obiettivo dei 45.124 posti in ruolo, di cui 20.000 con il nuovo reclutamento dei concorsi PNRR.