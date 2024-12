Nerdpool.it - Sulla Rotta di Marco Polo: un viaggio tra storia e fantasia

Il volumedi, edito da Panini Comics, raccoglie due affascinanti storie che intrecciano avventura, esplorazione e un pizzico di: Il Milione e Il Miliardo. Si tratta di un’opera che rende omaggio alla figura leggendaria di, reinventandola attraverso una lente contemporanea e ricca di immaginazione.di– AA.VV; Panini ComicsDue avventure, un unico filo conduttoreIl Milione ci trasporta nel cuore delstorico diattraverso una parodia cult di Guido Martina e Romano Scarpa, pubblicata su Topolino nel 1982, in cui Zio Paperone realizza un kolossalvita dicon tutta la famiglia.Il Miliardo, firmata daNucci e Giorgio Cavazzano, segue Paperone e Paperino in un’avventura dalla Venezia medievale lungo la Via della Seta, alla ricerca di un tesoro legato all’esploratore.