Linkiesta.it - Se la lava arriva nel piatto e incendia il gusto

Leggi su Linkiesta.it

La capacità di abbracciare cose diverse, ma complementari, le radici, la condivisione del cibo. Lo potremmo racchiudere in questi concetti Paolo Manara, chef e patron di Sciara Pizzeria Vulcanica, aperta nel 2022 a Catania, più come tappa di un viaggio ancora in essere che come punto di arrivo di un percorso. Paolo ha seguito la sua inclinazione e studiato all’Università della pizza di Petra Molino Quaglia, dove ha avuto la fortuna di avere come maestri Massimiliano Prete, Tommaso Vatti, Pierangelo Chifari, Marco Farabegoli e Corrado Scaglione. «Mi sono avvicinato al mondo della ristorazione come barman ormai più di vent’anni. Nel tempo ho lavorato in pizzerie o ristoranti che avevano l’american bar, ma la mia prima attività di ristorazione vera e propria in realtà è stata una pasticceria e gelateria, che ancora oggi ho.