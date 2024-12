Corrieretoscano.it - Sanremo 2025: ecco i 30 big in gara annunciati da Carlo Conti

Leggi su Corrieretoscano.it

, direttore artistico e conduttore del ‘Festival di’, ha rivelato ufficialmente i 30 cantanti che parteciperanno alla competizione musicale del, in programma dal 11 al 15 febbraio. La lista dei ‘big’, presentata durante un intervento al ‘Tg1’, include nomi molto attesi e sorprese.i 30 artisti in: Achille Lauro, Gaia, ComaCose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo (feat. Guè, Joshua e Tormento), Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.“Da questa sera riprenderò a dormire tranquillo, in queste settimane è stato veramente difficile.