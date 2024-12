Quifinanza.it - Richiamata dal mercato insalata capricciosa, i lotti e i rischi per i consumatori

Leggi su Quifinanza.it

Sono giornate molto intense per il ministero della Salute italiano che è alle prese con molti richiami daldi prodotti che presentano delle irregolarità e che potrebbero mettere ao la salute dei cittadini. L’ultimo avviso, in ordine di tempo, è legato al richiamato di un lotto diche viene venduta con il marchio Conad. Alla base della decisione del dicastero c’è l’errata indicazione della data di scadenza sulla confezione del prodotto. Per riconoscere l’ed evitare iderivanti dal mangiare cibo scaduto, i cittadini possono seguire una serie di indicazioni fornite dal ministero della Salute, quali il lotto, lo stabilimento di produzione e altre specifiche sulla confezione del prodotto., il lottoL’oggetto del richiamo da parte del ministero della Salute viene venduta con il marchio Conad in vaschette di plastica da 200 grammi.