Palermo, scoperto dalla Gdf un arsenale di armi e munizioni

I Finanzieri del Comando Provinciale di, dopo indagini su un uomo vicino ad ambienti criminali cittadini, hanno seguito il sospetto in un garage sotterraneo nel quartiere Villaggio Santa Rosalia e nella sua villa a Ciaculli, dotata di telecamere a circuito chiuso, dove hannoun laboratorio per modificare e assemblaree addirittura per incapsulare proiettili. Nel garage è stato trovato undie proiettili occultati in una intercapedine ricavata nel contro-soffitto. Nel complesso sono stati scoperti e sequestrati: 14da fuoco tra revolver e pistole semiautomatiche, 1431 tra cartucce, bossoli e proiettili, 8 caricatori, 4 silenziatori, 40 inneschi, buste di polvere da sparo nonché una grande quantità di parti di pistole tra castelli per revolver, tamburi, impugnature, canne e materiale vario per la fabbricazione di cartucce.