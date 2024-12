Quotidiano.net - Oceania 2 travolge il box office italiano con 8 milioni

Esordio trionfale anche in Italia per il sequel diche, in cinque giorni, essendo uscito di mercoledì, ha totalizzato un fine settimana da 8,1di euro con una media per cinema sbalorditiva di 12.224 euro in 591 sale. Da ricordare il risultato Usa per la coraggiosa navigatrice polinesiana Vaiana:2 ha incassato circa 221di dollari dal suo esordio. Stando alla classifica Cinetel, il boxdel fine settimana, con un incasso totale che ha sfiorato i 12,9, è stato dunque monopolizzato dal titolo della Disney che ha addirittura conseguito un risultato migliore di un altro sequel, Frozen II - Il segreto di Arendelle che, nel 2019, aveva ottenuto 7di euro sempre in cinque giorni per poi chiudere a 19,1e tutto lascia supporre che2 lo superi.