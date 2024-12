Formiche.net - Nis2 e resilienza cibernetica. Vi spiego il ruolo strategico dei centri di formazione militare. Scrive Iezzi

Le turbolenze del mondo contemporaneo hanno posto in evidenza, in particolare nell’ultimo triennio, quanto la quinta dimensione del confronto tra potenze, quella, sia divenuta un terreno insidioso da cui possono provenire serie minacce alla sicurezza nazionale. Dagli attacchi ransomware di cybergang, più o meno collaterali a governi ostili, che hanno provocato il furto di dati sensibili di larghe fette di popolazione e la paralisi prolungata di servizi essenziali, alle più recenti evoluzioni dell’utilizzo di strumenti digitali e di intelligenza artificiale direttamente sul campo di battaglia, su tutti, il conflitto in Medio Oriente, sono ormai molteplici i segnali di cui le istituzioni hanno dovuto e devono tener conto per mantenere un adeguato contesto di sicurezza in cui, da un lato, cittadini e imprese vivono e agiscono liberamente e senza timori nella società e, dall’altro, forze armate e forze di polizia mantengano standard di efficacia ed efficienza necessari a operare nell’assolvimento dei propri compiti istituzionali.