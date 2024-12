Notizie.com - Natisone, chi sono i 4 indagati per omicidio colposo. I familiari di Cristian Molnar: “Massima fiducia nella Procura”

A 6 mesi esatti dalla tragedia del fiume, avvenuta il 31 maggio scorso,stati iscritti nel registro deglii primi 4 nomi.Nel pomeriggio del 31 maggio scorso tre ragazzi sirecati sul greto del fiume, in Friuli, per scattare alcune foto. I trestati travolti dalle acque rapidamente salite a causa delle precipitazioni dei giorni precedenti., chii 4per. Idi: “” (ANSA FOTO) – Notizie.comUna tragedia sulla quale ladella Repubblica di Udine ha da subito voluto vederci chiaro, aprendo un fascicolo d’inchiesta perquando erano ancora in corso le ricerche di, una delle vittime. L’ipotesi, già allora, era che qualcosa si fosse inceppatorichiesta di soccorso.