Lanazione.it - Maxi squalifiche al Saracino. Oggi l’incontro in Comune

Leggi su Lanazione.it

Il giorno della verità sulleper gli incidenti all’ultima Giostra del. È fissato perpomeriggio intorno alle 16in Palazzo Comunale tra il gran giurì della Giostra e i sette sanzionati di Porta Crucifera. Un faccia a faccia che servirà per stabilire il percorso di servizi sociali che i figuranti dovranno portare avanti per vedersi scontare alcune edizioni di squalifica sulle 98 complessive. Una sentenza esemplare che l’organo di appello potrebbe smontaresulla base dell’impegno degli squalificati a portare avanti 60 ore di volontariato per ogni edizione di stop. Non è la prima volta nella storia della Giostra che levengono commutate in servizi sociali. Era già successo nel 2021 in occasione deldella ripresa post Covid: una novità non prevista dai regolamenti ma che è stata introdotta con un’interpretazione estensiva dell’articolo che prevede la possibilità di assumere "comportamenti riparatori" per limare le