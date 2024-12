Ilveggente.it - Maiorca-Barcellona, Liga: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la diciannovesima giornata dellae si gioca martedì alle 19:00:, diretta tv e, che ti succede? La capolista dellasabato scorso a sorpresa si è arresa al Las Palmas (1-2) ed è stata costretta a rinviare l’appuntamento coi 3 punti per la terza volta di fila nel massimo campionato spagnolo. Un solo punto tra Real Sociedad, Celta Vigo ed il club canario: le rivali per il titolo, ovviamente, non sono rimaste a guardare e l’Atletico Madrid del “Cholo” Simeone – in questo momento la più agguerrita – ne ha approfittato per portarsi a -2 dalla vetta, occupata ancora dai catalani.: tv,(Ansa) – Ilveggente.itLa squadra di Hansi Flick, che fino a poche settimane fa sembrava aver messo il turbo (ben 43 gol segnati dai blaugrana finora), ora deve iniziare a guardarsi le spalle e scongiurare possibili sorpassi.