Liberoquotidiano.it - Lombardia, l'appello di Tironi ai docenti per Lablab: "App innovativa, un dovere farla conoscere"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Milano, 2 dic.(Adnkronos) - “Il nostroè farquesto strumento per far scegliere i nostri ragazzi in modo consapevole”. Da Simona, assessore a Istruzione, Formazione e Lavoro di Regionel'agli insegnanti perché spingano gli studenti a accedere aper scegliere con consapevolezza il loro futuro“Abbiamo pensato a uno strumento straordinario per tutti gli insegnanti per accompagnare prima e meglio i nostri ragazzi nel percorso di orientamento”, sottolineaall'Adnkronos. “Sappiamo benissimo - prosegue - quanto sia importante oggi questo tema, accompagnando studenti e studentesse per mano in una scelta responsabile e consapevole per il loro futuro che guardi all'ingresso nel mondo del lavoro". Ecco perché nasce, una web app, uno strumento assolutamente innovativo molto facile e diretto che parla la stessa lingua dei nostri studenti: la lingua della tecnologia”, continua l'assessore.