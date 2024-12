Panorama.it - Le it bag da regalare a Natale 2024

Le it bag rappresentano da sempre il regalo perfetto per chi desidera un tocco di lusso sotto l’albero. Per il, le maison più iconiche si dividono tra reinterpretazioni dei modelli classici e novità brillanti, pensate per stupire.L'iconica Neverfull di Louis Vuitton torna così protagonista, trasformata in una celebrazione di colore e creatività. La nuova versione, audace e coloratissima, combina la tradizione della maison con un tocco contemporaneo, perfetta per chi ama esprimere la propria personalità attraverso accessori vibranti e inconfondibili.Miu Miu, sempre attenta a mixare funzionalità e femminilità, continua a conquistare le amanti della moda con la borsa Adventure, un modello versatile che si presta a essere personalizzato con charm e decorazioni. Fendi punta, invece, su un approccio ironico, abbinando alla sua ormai iconica Peakaboo un porta Chupa Chups in pelle colorata.